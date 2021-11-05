На "Байрактарах" не зупинимось. ЗСУ за потреби застосують всю наявну зброю, - Генштаб

За його словами, українські військові не збираються зупинятися тільки на використанні безпілотників Bayraktar на Донбасі, але і готові до застосування всього наявного озброєння в разі загрози.

Ми не маємо зупинятися на "Байрактарах". Відповідь адекватну ми будемо давати з усього озброєння, яке у нас є. В тому числі й "Байрактари". Ми не зупиняємося на "Байрактарах", - сказав начальник Генштабу ЗСУ.

Він також зазначив, що ЗСУ готові до застосування артилерії в разі необхідності.

"Якщо потрібно буде застосувати артилерію, то застосуємо артилерію та іншу зброю", - додав Шаптала.