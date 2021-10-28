Кулеба відповів Німеччині через занепокоєння "Байрактаром": Україна нічого не порушувала

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби під час брифінгу.

За словами Кулеби, перед тим як застосувати Bayraktar, українські військові виконали усі процедури комунікації з ОБСЕ, аби захистити себе. Міністр зауважив, що Німеччина проігнорувала той факт, що до лінії розмежування бойовики підтягнули гаубицю, яка є забороненою мінськими домовленостями.

"Перше, Україна нічого не порушувала. Друге, ми дотримали необхідних процедур комунікації з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист. Третє, на місці партнерів я би був насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена мінськими домовленостями, знаходилася там, де не повинна була знаходитися. Чомусь коли гаубицю підтягують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції та вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки", - заявив Кулеба.

Голова МЗС запропонував німецьким колегам розглядати повний контекст ситуації й вже після цього надавати цьому оцінку.

"Ми спілкуємося з німецькими колегами, ми не маємо сумнівів, що вони залишаються прихильниками мирного врегулювання, але ми переконані, що будь-які оцінки потрібно надавати з оцінкою повного контексту ситуації. Лише тоді це дозволяє цільовій аудиторії правильно сприйняти ситуацію", - відзначив Кулеба.