На "Байракторах" не остановимся. ВСУ при необходимости применят все имеющееся оружие, - Генштаб

Вооруженные силы Украины применят все имеющееся оружие в случае угрозы со стороны России, а не только беспилотники Bayraktar. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Шапталы в эфире политического шоу Право на владу.
По его словам, украинские военные не собираются останавливаться только на использовании беспилотников Bayraktar на Донбассе, но и готовы к применению всего имеющегося вооружения в случае угрозы.
"Мы не должны останавливаться на "Байрактарах". Ответ адекватный мы будем давать из всего вооружения, которое у нас есть. В том числе и "Байрактары". Мы не останавливаемся на "Байрактарах", - сказал начальник Генштаба ВСУ.
Он также отметил, что ВСУ готовы к применению артиллерии в случае необходимости.
"Если нужно будет применить артиллерию, то применим артиллерию и другое оружие", - добавил Шаптала.
Напомним, что Зеленский прокомментировал использование беспилотников Bayraktar на Донбассе. По его словам, украинская армия использовала БПЛА для своей защиты.
Ранее сообщалось, что Кулеба также ответил на беспокойство Германии из-за использования беспилотников. Он обратил внимание на то, что оккупанты подтягивают гаубицы и другое запретное оружие к линии разграничения и убивают наших военных.