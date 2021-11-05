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На "Байрактарах" не зупинимось. ЗСУ за потреби застосують всю наявну зброю, - Генштаб

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 02:06
На "Байрактарах" не зупинимось. ЗСУ за потреби застосують всю наявну зброю, - Генштаб Фото: Сергій Шаптала, начальник Генерального штабу Збройних сил України ( facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Скороход

Збройні Сили України застосують всю наявну зброю у разі загрози з боку Росії, а не лише безпілотники Bayraktar. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Шаптали в ефірі політичного шоу Право на владу.

За його словами, українські військові не збираються зупинятися тільки на використанні безпілотників Bayraktar на Донбасі, але і готові до застосування всього наявного озброєння в разі загрози.

Ми не маємо зупинятися на "Байрактарах". Відповідь адекватну ми будемо давати з усього озброєння, яке у нас є. В тому числі й "Байрактари". Ми не зупиняємося на "Байрактарах", - сказав начальник Генштабу ЗСУ.

Він також зазначив, що ЗСУ готові до застосування артилерії в разі необхідності.

"Якщо потрібно буде застосувати артилерію, то застосуємо артилерію та іншу зброю", - додав Шаптала.

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував використання безпілотників на Донбасі. За його словами, українська армія використовувала БПЛА для свого захисту.

Раніше повідомлялося, що Кулеба також відповів на занепокоєння Німеччини через використання безпілотників. Він звернув увагу на те, що окупанти підтягують гаубиці й іншу заборонену зброю до лінії розмежування та вбивають наших військових.

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