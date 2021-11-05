На "Байракторах" не остановимся. ВСУ при необходимости применят все имеющееся оружие, - Генштаб

Вооруженные силы Украины применят все имеющееся оружие в случае угрозы со стороны России, а не только беспилотники Bayraktar . Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Шапталы в эфире политического шоу Право на владу .

По его словам, украинские военные не собираются останавливаться только на использовании беспилотников Bayraktar на Донбассе, но и готовы к применению всего имеющегося вооружения в случае угрозы.

"Мы не должны останавливаться на "Байрактарах". Ответ адекватный мы будем давать из всего вооружения, которое у нас есть. В том числе и "Байрактары". Мы не останавливаемся на "Байрактарах", - сказал начальник Генштаба ВСУ.

Он также отметил, что ВСУ готовы к применению артиллерии в случае необходимости.

"Если нужно будет применить артиллерию, то применим артиллерию и другое оружие", - добавил Шаптала.