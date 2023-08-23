ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байдену доложили об аварии самолета Пригожина в России

Среда 23 августа 2023 21:36
UA EN RU
Байдену доложили об аварии самолета Пригожина в России Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президента США Джо Байдена уже проинформировали о крушении самолета в России, на котором мог находиться главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Президенту США сообщили об авиакатастрофе", - говорится в сообщении.

Больше никакой дополнительной информации не приводится.

Крушение самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падения самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы числился пассажиром.

Более детально о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Евгений Пригожин
NEWS
Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг
Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям