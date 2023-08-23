Байдену доповіли про аварію літака Пригожина в Росії
Президента США Джо Байдена вже поінформували про аварію літака в Росії, на якому міг перебувати ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
Про це заявили у Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Президенту США повідомили про авіакатастрофу", - йдеться у повідомленні.
Більше ніякої додаткової інформації не наводиться.
Аварія літака у Тверській області
Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.
Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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