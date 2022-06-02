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Байден підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але є умова

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Вашингтон, Четвер 02 червня 2022 22:54
Байден підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але є умова Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден підтримає швидкий вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Але за умови, що будуть враховані інтереси всіх союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що сьогодні Байден провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні саміту, який пройде 29-30 червня в Мадриді. Сторони обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки і важливість зміцнення стримування і оборони НАТО.

"Вони також привітали заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, а президент Байден заявив про свою рішучу підтримку зусиль генсека Столтенберга щодо сприяння швидкому процесу вступу за умови, якщо будуть враховані інтереси всіх союзників у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Швеція і Фінляндія можуть вступити в НАТО за прискореною процедурою, оскільки їх збройні сили відповідають необхідним стандартам. Однак проти виступає Туреччина, яка звинувачує скандинавські країни в підтримці курдського тероризму.

У зв'язку з цим НАТО скликає зустріч дипломатів Туреччини, Швеції та Фінляндії, щоб знайти компроміс.

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