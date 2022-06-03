Байден закликав заборонити продаж штурмової зброї у США
Президент США Джо Байден запропонував запровадити заборону на продаж штурмової зброї та магазинів з патронами до неї, а також підвищити з 18 до 21 року вік, що дозволяє купувати вогнепальну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава держави також закликав посилити перевірку документів під час оформлення купівлі зброї. Він наголосив, що Сенату настав час приймати радикальні рішення в цьому питанні і окремо звернувся до республіканців, які опираються суворішому контролю обігу зброєю.
Зазначається, що до законодавства США не вносилося жодних обмежувальних заходів щодо обігу зброї з 1968 року, коли був прийнятий досі чинний закон, який регулює правила його купівлі та продажу.
Раніше повідомлялось, що Канада вводить національну заборону на володіння й продаж вогнепальною зброєю. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
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