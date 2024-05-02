У Байдена заявили, что Китай пока не готов работать над справедливым миром в Украине

По его словам, США приветствуют усилия Китая или любой другой страны для завершения войны в Украине с учетом формулы мира, которую предложил Киев.

Он добавил, что Вашингтон поддержит Пекин в случае, если он будет проявлять желание работать над достижением справедливого мира и будет уважать цели и задачи президента Украины Владимира Зеленского.

"Но я бы неправильно сказал, если бы говорил вам, что мы действительно видели, как Китай двигается в этом направлении - мы такого не видели", - подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что США со своей стороны продолжат помогать Украине обороняться от российской агрессии и работать над достижением мира, который соответствует целям украинского народа.