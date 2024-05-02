У Байдена заявили, що Китай поки не готовий працювати над справедливим миром в Україні

За його словами, США вітають зусилля Китаю чи будь-якої іншої країни для завершення війни в Україні з урахуванням формули миру, яку запропонував Київ.

Він додав, що Вашингтон підтримає Пекін у разі, якщо він виявлятиме бажання працювати над досягненням справедливого миру та поважатиме цілі і завдання президента України Володимира Зеленського.

"Але я неправильно сказав би, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку - ми такого не бачили", - підкреслив Кірбі.

Він уточнив, що США зі свого боку продовжуватимуть допомагати Україні оборонятися від російської агресії та працювати над досягненням миру, який відповідає цілям українського народу.