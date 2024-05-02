У Байдена заявили, що Китай поки не готовий працювати над справедливим миром в Україні

США не спостерігають готовності Китаю працювати над тим, щоб досягти справедливого миру між Росією та Україною.
Про це заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За його словами, США вітають зусилля Китаю чи будь-якої іншої країни для завершення війни в Україні з урахуванням формули миру, яку запропонував Київ.
Він додав, що Вашингтон підтримає Пекін у разі, якщо він виявлятиме бажання працювати над досягненням справедливого миру та поважатиме цілі і завдання президента України Володимира Зеленського.
"Але я неправильно сказав би, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку - ми такого не бачили", - підкреслив Кірбі.
Він уточнив, що США зі свого боку продовжуватимуть допомагати Україні оборонятися від російської агресії та працювати над досягненням миру, який відповідає цілям українського народу.
Нагадаємо, ще на початку цього року стало відомо, що українська влада запросила Китай брати участь у першому саміті миру. Запрошення було надіслано лідеру КНР Сі Цзіньпіну.
При цьому, як писало Politico, Китай може оголосити бойкоту такому заходу, оскільки туди не запрошували Росію.
У той же час керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що наша країна розраховує на участь Китаю.
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