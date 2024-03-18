Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет РФ, - Politico

Китай может бойкотировать мирные переговоры по урегулированию войны в Украине, если Европа не позволит РФ принимать в этом участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание пообщалось с чиновниками, которые сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, которые, возможно, будут проходить в Швейцарии.

В противном случае Китай будет бойкотировать подобные встречи.

"По их словам, это послание было усилено во время европейского турне специального посланника Китая Ли Хуэя в начале этого месяца для обсуждения войны в Украине", - говорится в материале.

А официально Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ли Хуэй пообещал поддержать "своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

Китай вернулся к вопросу войны

Ранее глава Китая Си Цзиньпин представил свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира. После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в Украине, а также посетил Брюссель и Польшу. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

Детальнее о том, зачем Китай снова отправил "ревизора" в Украину и РФ - читайте в материале РБК-Украина.