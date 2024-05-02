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У Байдена заявили, что Китай пока не готов работать над справедливым миром в Украине

Вашингтон, Четверг 02 мая 2024 22:48
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У Байдена заявили, что Китай пока не готов работать над справедливым миром в Украине Фото: Джон Кирби, советник Белого дома по стратегическим коммуникациям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не наблюдают готовности Китая работать над тем, чтобы достичь справедливого мира между Россией и Украиной.

Об этом заявил советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, США приветствуют усилия Китая или любой другой страны для завершения войны в Украине с учетом формулы мира, которую предложил Киев.

Он добавил, что Вашингтон поддержит Пекин в случае, если он будет проявлять желание работать над достижением справедливого мира и будет уважать цели и задачи президента Украины Владимира Зеленского.

"Но я бы неправильно сказал, если бы говорил вам, что мы действительно видели, как Китай двигается в этом направлении - мы такого не видели", - подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что США со своей стороны продолжат помогать Украине обороняться от российской агрессии и работать над достижением мира, который соответствует целям украинского народа.

Участие Китая в саммите мира

Напомним, еще в начале этого года стало известно, что украинские власти пригласили Китай участвовать в первом саммите мира. Приглашение было направлено лидеру КНР Си Цзиньпину.

При этом, как писало Politico, Китай может объявить бойкот такому мероприятию, поскольку туда не приглашали Россию.

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что наша страна рассчитывает на участие Китая.

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