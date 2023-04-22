Байден пообещает препятствовать ядерной атаке КНДР на Южную Корею, - Reuters

Президент США Джо Байден на саммите, который придет на следующей неделе с лидером Южной Кореи Юн Сук Йолем пообещает предпринять "существенные" шаги, чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов сдерживать ядерное нападение Северной Кореи на Южную Корею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы чрезвычайно и интенсивно работаем с южнокорейцами, чтобы принять необходимые меры для подкрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств", - сказал анонимный чиновник Reuters.

Чиновник сказал, что это считается одним из крупнейших достижений США то, что ряд стран Индийско-Тихоокеанского региона, которые могли создать ядерное оружие, решили не делать этого из-за защиты так называемого ядерного зонтика США.

По его словам, США очень четко заявили, что их приверженность ядерному сдерживанию остается непоколебимой для Южной Кореи.

"Президент Байден... будет говорить о существенных шагах, чтобы подчеркнуть это, чтобы обновить это, чтобы понять, что все мало сомневаются в нашей приверженности поддерживать Южную Корею, даже перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи, бряцания оружием со стороны России и откровенно амбиции по наращиванию ядерного оружия со стороны Китая", - сказал он.

Напомним, ранее американский президент заявил, что страна не обсуждает совместные ядерные учения с Южной Кореей.

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