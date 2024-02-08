RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Байдена отреагировали на решение Зеленского сменить Залужного

Фото: Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки продолжат работать с Украиной и после отправки главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби напомнил, что президент Владимир Зеленский также является верховным главнокомандующим. И он может решать, кто будет руководить армией. Таков гражданский контроль. 

"И мы будем работать с кем-угодно, кто возглавляет украинскую армию. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", - подчеркнул он. 

По словам Кирби, ему неизвестно о каких-либо обсуждениях решения об отставке Залужного между украинскими и американскими властями. 

"Но если вопрос состоит в том, имели ли мы право одобрить или осудить подобное решение, то это неправда. Это решение президента Зеленского", - добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Отставка Залужного

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ

Слухи о таком решении Зеленского появились еще на прошлой неделе, но указ обнародовали только сейчас. 

Стоит заметить, что информация об отставке Залужного появлялась еще в прошлом году. Это происходило на фоне конфликта бывшего главнокомандующего с президентом. 

Сменил Залужного на должности главнокомандующего Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск. 

Более детально о Сырском можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиБелый домВалерий ЗалужныйКирби