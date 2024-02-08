У Байдена відреагували на рішення Зеленського замінити Залужного

Кірбі нагадав, що президент Володимир Зеленський також є верховним головнокомандувачем. І він може вирішувати, хто керуватиме армією. Такий цивільний контроль.

"І ми працюватимемо з будь-ким, хто очолює українську армію. Ми продовжуватимемо працювати з нашими українськими колегами", - підкреслив він.

За словами Кірбі, йому невідомо про будь-які обговорення рішення про відставку Залужного між українською та американською владою.

"Але якщо питання полягає в тому, чи мали ми право схвалити чи засудити подібне рішення, то це неправда. Це рішення президента Зеленського", - додав координатор Ради національної безпеки Білого дому.

Відставка Залужного

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Чутки про таке рішення Зеленського з'явилися ще минулого тижня, але указ оприлюднили лише зараз.

Варто зауважити, що інформація про відставку Залужного з'являлася ще минулого року. Це відбувалося на тлі конфлікту колишнього головнокомандувача із президентом.

Замінив Залужного на посаді головнокомандувача Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ.

Більш детально про Сирського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.