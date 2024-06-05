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У Байдена ответили, планируют ли США отправлять военных инструкторов в Украину

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", - отметил Салливан. 

Он добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, над чем сейчас работает Вашингтон. Также украинские защитники нуждаются в "постоянном потоке оружия", которое им будут предоставлять США.

Отправка военных инструкторов в Украину

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что Франция решила направить своих военных инструкторов в Украину для обучения украинских защитников.

Позже в Министерстве обороны Франции уточнили, что такой вопрос все еще прорабатывается.

В Минобороны Украины также отметили, что переговоры об отправке военных инструкторов с Францией продолжаются.

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