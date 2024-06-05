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У Байдена відповіли, чи планують США відправляти військових інструкторів в Україну

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальної місії в Україні", - зазначив Салліван.

Він додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.

Відправка військових інструкторів в Україну

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що Франція вирішила направити своїх військових інструкторів в Україну для навчання українських захисників.

Пізніше у Міністерстві оборони Франції уточнили, що таке питання все ще опрацьовується.

У Міноборони України також зазначили, що переговори про відправку військових інструкторів із Францією продовжуються.

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