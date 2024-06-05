У Байдена відповіли, чи планують США відправляти військових інструкторів в Україну

Відправка військових інструкторів в Україну

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що Франція вирішила направити своїх військових інструкторів в Україну для навчання українських захисників.

Пізніше у Міністерстві оборони Франції уточнили, що таке питання все ще опрацьовується.

У Міноборони України також зазначили, що переговори про відправку військових інструкторів із Францією продовжуються.

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