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У Байдена сказали, когда объявят о новом пакете помощи Украине

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга.

Он напомнил, что новый пакет помощи предусматривает выделение 1,1 млрд долларов.

"Он включает 18 новых РСЗО HIMARS, для Украины в рамках наших долгосрочных обязательств по укреплению ВСУ в ближайшие годы. Мы ожидаем, что на следующей неделе будет сделано еще одно объявление о предоставлении незамедлительной помощи в сфере безопасности", - сказал он.

Салливан добавил, что президент США Джо Байден в пятницу подпишет утвержденный Конгрессом законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

Напомним, Соединенные Штаты предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине дополнительные 457,5 млн долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала правоохранительных органов.

Также РБК-Украина писало о том, что США предоставили Украине грант в размере 1,5 млрд долларов. В то же время, это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые Вашингтон предоставлял через Целевой фонд Всемирного банка.

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