У Байдена сказали, коли оголосять про новий пакет допомоги Україні

Він нагадав, що новий пакет допомоги передбачає виділення 1,1 млрд доларів.

"Він включає 18 нових РСЗВ HIMARS, для України в рамках наших довгострокових зобов'язань щодо зміцнення ЗСУ у найближчі роки. Ми очікуємо, що наступного тижня буде зроблено ще одне оголошення про надання негайної допомоги у сфері безпеки", - сказав він.

Салліван додав, що президент США Джо Байден у п'ятницю підпише затверджений Конгресом законопроєкт про продовження фінансування американського уряду до 16 грудня 2022 року, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу правоохоронних органів.

Також РБК-Україна писала про те, що США надали Україні грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Водночас це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів, які Вашингтон надавав через Цільовий фонд Світового банку.

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