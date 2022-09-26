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США выделят Украине дополнительные полмиллиарда долларов: на что пойдут деньги

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 16:14
США выделят Украине дополнительные полмиллиарда долларов: на что пойдут деньги Фото: Энтони Блинкен, госдеп США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США предоставят Украине дополнительные 457,5 млн. долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала наших правоохранительных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты окажут дополнительно 457,5 млн. долларов США на помощь в сфере гражданской безопасности для спасения жизней и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и системы уголовного правосудия. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине", - пишет Блинкен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США предоставили Украине грант в размере 1,5 млрд долларов. В то же время, это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые Вашингтон предоставлял через Целевой фонд Всемирного банка.

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