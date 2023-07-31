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Украина получила 1,25 млрд долларов гранта от США: куда направят средства

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Понедельник 31 июля 2023 15:17
Украина получила 1,25 млрд долларов гранта от США: куда направят средства Фото: Украина получила 1,25 млрд долларов гранта от США (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как сообщили в ведомстве, грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий) и другим социальным выплатам.

"Необратимая финансовая помощь от США является важнейшим элементом в поддержке госбюджета Украины во время сопротивления полномасштабной агрессии РФ. Очередной грант поможет правительству возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине напомнили, что в 2023 году Украина уже получила 8,45 млрд долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 20,4 млрд долларов грантовых средств от Соединенных Штатов.

Финансовая помощь от США

В государственный бюджет Украины 29 июня поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии.

В конце апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США. Тогда средства были направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Также в конце мая в госбюджет Украины поступил грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки. Отмечалось, что деньги потратят на оплату труда и на социальную помощь.

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