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Украина получила грант на 1,25 млрд долларов от США: куда направят деньги

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Среда 31 мая 2023 17:49
Украина получила грант на 1,25 млрд долларов от США: куда направят деньги Фото: Украина получила грант на 1,25 млрд долларов от США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В госбюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки. Деньги потратят на оплату труда и социальную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Грантовые средства Украина получила в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Он предусматривает компенсацию расходов госбюджета на сферы, которые не связаны с обороной.

"Грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно: на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда предоставителям медицинских услуг по программе медицинских гарантий и не только", - уточняют в ведомстве.

В Минфине рассказали, что Украина проводит мониторинг переданных средств совместно с международными компаниями.

Помощь Украине от США

США с начала полномасштабного вторжения России предоставляют Украине финансовую помощь. В частности, в этом году наша страна уже получила 6 миллиардов долларов грантовых средств.

Также Белый дом продолжает предоставлять Украине военную помощь. В частности, в СМИ писали, что сегодня Вашингтон объявит о предоставлении нового вооружения в рамках очередного пакета. В него войдут ракеты Zuni, ПВО Avenger и не только.

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