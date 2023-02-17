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У Байдена пока не запланирована встреча с Зеленским в Польше, - Белый дом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У президента США Джо Байдена сейчас не планируется встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе поездки в Польшу, которая состоится с 20 по 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским", - заявил он.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали о том, что Зеленский может приехать в Польшу для встречи с Байденом. Он планирует обсудить с американским президентом формулу мира.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда во время визита Байдена в Польшу хочет обсудить с ним увеличение присутствия американских солдат в стране.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденПольшаБелый дом