У Байдена оценили угрозу применения ядерки Россией после заявлений Лукашенко

Она отметила, что в Белом доме видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и продолжат следить за последствиями этого шага.

"Мы пока не видели никаких причин менять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", - добавила Жан-Пьер.

При этом она подчеркнула, что такие действия со стороны Минска и Москвы являются "еще одним примером принятия безответственных и провокационных решений".

Заявления Лукашенко

Сегодня, 25 мая, диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что российское ядерное оружие начали перемещать в Беларусь.

При этом он не уточнил, находится ли уже ядерное оружие на территории Беларуси.

Стоит заметить, что размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси впервые анонсировал диктатор Владимир Путин в конце марта 2023 года.