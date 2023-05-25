UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Байдена оцінили загрозу застосування ядерки Росією після заяв Лукашенка

Фото: у Байдена оцінили загрозу застосування ядерки Росією після заяв Лукашенка (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки поки що не спостерігають намірів Росії застосувати ядерну зброю після того, як відповідні боєприпаси почали переміщати до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що у Білому домі бачили повідомлення про домовленості Росії та Білорусі та продовжать стежити за наслідками цього кроку.

"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", - додала Жан-П'єр.

При цьому вона наголосила, що такі дії з боку Мінська та Москви є "ще одним прикладом прийняття безвідповідальних та провокаційних рішень".

Заяви Лукашенка

Сьогодні, 25 травня, диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що російську ядерну зброю почали переміщати до Білорусі.

При цьому він не уточнив, чи знаходиться вже ядерна зброя на території Білорусі.

Варто зауважити, що розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі вперше анонсував диктатор Володимир Путін наприкінці березня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоСполучені Штати АмерикиБілий дімЯдерна зброя