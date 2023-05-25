У Байдена оцінили загрозу застосування ядерки Росією після заяв Лукашенка

Вона зазначила, що у Білому домі бачили повідомлення про домовленості Росії та Білорусі та продовжать стежити за наслідками цього кроку.

"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", - додала Жан-П'єр.

При цьому вона наголосила, що такі дії з боку Мінська та Москви є "ще одним прикладом прийняття безвідповідальних та провокаційних рішень".

Заяви Лукашенка

Сьогодні, 25 травня, диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що російську ядерну зброю почали переміщати до Білорусі.

При цьому він не уточнив, чи знаходиться вже ядерна зброя на території Білорусі.

Варто зауважити, що розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі вперше анонсував диктатор Володимир Путін наприкінці березня 2023 року.