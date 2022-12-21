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У Байдена хотят выяснить, как технологии из США оказались в иранских дронах, - CNN

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Среда 21 декабря 2022 17:10
У Байдена хотят выяснить, как технологии из США оказались в иранских дронах, - CNN Фото: у Байдена хотят выяснить, как технологии из США оказались в иранских дронах (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Джо Байдена создала рабочую группу для того, чтобы выяснить, как технологии западного образца попали в иранские дроны-камикадзе, которыми РФ атакует Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание утверждает, что по словам нескольких американских чиновников, в состав группы войдут все ключевые ведомства - Пентагон, Госдеп, Минюст, Минторговли и Минфин США.

В CNN добавляют, что одним из заданий рабочей группы будет обсуждение вопроса наличия технологий из США в иранских дронах со всеми американскими производителями, чью продукцию обнаружили в беспилотниках.

При этом в последнюю неделю работа группы была усилена после того, как у США появились разведданные о намерениях России начать производство “Шахедов” на собственной территории и поставках необходимого оборудования Ираном.

Издание напоминает, что одной из американских компаний, чьи технологии нашли в дронах Ирана, является Texas Industries. В компании же опровергли продажу своей продукции в Иран, Беларусь или Россию.

Напомним, ранее стало известно, что канадская компания Tallysman подтвердила, что в иранских дронах, применялись компоненты ее производства.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия недавно получила от Ирана 250 дронов-камикадзе.

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