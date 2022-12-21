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У Байдена хочуть з'ясувати, як технології зі США опинилися в іранських дронах, - CNN

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Середа 21 грудня 2022 17:10
У Байдена хочуть з'ясувати, як технології зі США опинилися в іранських дронах, - CNN Фото: у Байдена хочуть з'ясувати, як технології зі США опинилися в іранських дронах (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація президента США Джо Байдена створила робочу групу для того, щоб з'ясувати, як технології західного зразка потрапили до іранських дронів-камікадзе, якими РФ атакує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання стверджує, що за словами кількох американських чиновників, до складу групи увійдуть усі ключові відомства - Пентагон, Держдеп, Мін'юст, Мінторгівлі та Мінфін США.

У CNN додають, що одним із завдань робочої групи буде обговорення питання наявності технологій зі США в іранських дронах з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили у безпілотниках.

При цьому в останній тиждень робота групи була посилена після того, як у США з'явилися розвіддані про наміри Росії розпочати виробництво "Шахедів" на власній території та постачання необхідного обладнання Іраном.

Видання нагадує, що однією з американських компаній, чиї технології знайшли у дронах Ірану, є Texas Industries. У компанії ж спростували продаж своєї продукції до Ірану, Білорусі чи Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канадська компанія Tallysman підтвердила, що в іранських дронах застосовувалися компоненти її виробництва.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія нещодавно отримала від Ірану 250 дронів-камікадзе.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки дрони
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