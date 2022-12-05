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В Канаде подтвердили наличие своих компонентов в иранских дронах-камикадзе

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Оттава, Понедельник 05 декабря 2022 17:42
В Канаде подтвердили наличие своих компонентов в иранских дронах-камикадзе Фото: иранские дроны-камикадзе использовали канадские комплектующие (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Канадская компания Tallysman подтвердила, что в иранских беспилотных летательных аппаратах, которыми РФ обстреливала Украину, применялись компоненты ее производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

Изначально о канадских компонентах в иранских БПЛА сообщили украинские журналисты. Они утверждают, что в обломках дронов-камикадзе Shahed-136 удалось найти элементы антенн канадского производства.

Президент компании Tallysman Жиль Пантер подчеркнул, что его компании больно осознавать, что некоторые компоненты неправомерно используются в сложных военных системах наведения.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.

К слову, послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.

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