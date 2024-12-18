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У Байдена допустили участие Китая в переговорах Украины и России, но есть нюанс

Фото: Джейк Салливан, советник Белого дома по нацбезопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Китай может быть вовлечен в процесс переговоров между Украиной и Россией. Но его нельзя делать главным посредником.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Салливан отметил, что идея избранного президента США Дональда Трампа об участии Китая в мирном процессе между Украиной и Россией. 

"С другой стороны, вы не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине, и вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене", - добавил Салливан. 

Он напомнил, что ранее и украинские власти хотели, чтобы Китай участвовал в переговорах о справедливом мире, но беспокойство вызвали некоторые инициативы Пекина. В частности, речь о снятии экономических санкций с России. 

"Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться – как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", - уточнил он.

Заявления Трампа

Напомним, недавно Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже написал, что глава украинского государства хотел бы заключить соглашение и завершить войну.

В то же время избранный президент США допустил, что Китай может помочь завершить войну между Украиной и Россией.

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