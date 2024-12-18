У Байдена допустили участие Китая в переговорах Украины и России, но есть нюанс

Китай может быть вовлечен в процесс переговоров между Украиной и Россией. Но его нельзя делать главным посредником.
Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Салливан отметил, что идея избранного президента США Дональда Трампа об участии Китая в мирном процессе между Украиной и Россией.
"С другой стороны, вы не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине, и вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене", - добавил Салливан.
Он напомнил, что ранее и украинские власти хотели, чтобы Китай участвовал в переговорах о справедливом мире, но беспокойство вызвали некоторые инициативы Пекина. В частности, речь о снятии экономических санкций с России.
"Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться – как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", - уточнил он.
Напомним, недавно Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже написал, что глава украинского государства хотел бы заключить соглашение и завершить войну.
В то же время избранный президент США допустил, что Китай может помочь завершить войну между Украиной и Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.