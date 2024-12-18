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У Байдена допустили участь Китаю в переговорах України та Росії, але є нюанс

Фото: Джейк Салліван, радник Білого дому з нацбезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Китай може бути залучений у процес переговорів між Україною і Росією. Але його не можна робити головним посередником.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Салліван зазначив, що ідея обраного президента США Дональда Трампа про участь Китаю в мирному процесі між Україною і Росією.

"З іншого боку, ви не хочете, щоб Китай диктував умови в Україні, і ви не хочете, щоб він став домінуючим посередником на європейській арені", - додав Салліван.

Він нагадав, що раніше й українська влада хотіла, щоб Китай брав участь у переговорах про справедливий мир, але занепокоєння викликали деякі ініціативи Пекіна. Зокрема, йдеться про зняття економічних санкцій з Росії.

"Тому постає питання, у який спосіб вони можуть приєднатися - як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився", - уточнив він.

Заяви Трампа

Нагадаємо, нещодавно Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі написав, що глава української держави хотів би укласти угоду і завершити війну.

Водночас обраний президент США припустив, що Китай може допомогти завершити війну між Україною та Росією.

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