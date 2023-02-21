ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден обратился к россиянам: Запад не собирается нападать на народ РФ

Новина українською →
Варшава, Вторник 21 февраля 2023 19:06
Байден обратился к россиянам: Запад не собирается нападать на народ РФ Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У стран Запада нет никаких планов нападать на российский народ и уничтожать его государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в Варшаве.

"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не наши враги. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.)", - подчеркнул Байден.

Он напомнил, что глава Кремля может завершить эту войну против Украины одним словом при помощи вывода своих войск.

"Если РФ прекратит агрессию - прекратится война. Если Украина перестанет защищаться - это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя", - добавил Байден.

Напомним, ранее представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявлял, что Байден в ходе своего выступления в Польше пошлет сигнал Путину и обратится к россиянам.

Более детально о всех ключевых заявлениях Байдена в ходе выступления можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку