Байден обратился к россиянам: Запад не собирается нападать на народ РФ
У стран Запада нет никаких планов нападать на российский народ и уничтожать его государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в Варшаве.
"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не наши враги. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.)", - подчеркнул Байден.
Он напомнил, что глава Кремля может завершить эту войну против Украины одним словом при помощи вывода своих войск.
"Если РФ прекратит агрессию - прекратится война. Если Украина перестанет защищаться - это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя", - добавил Байден.
Напомним, ранее представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявлял, что Байден в ходе своего выступления в Польше пошлет сигнал Путину и обратится к россиянам.
Более детально о всех ключевых заявлениях Байдена в ходе выступления можете узнать в материале РБК-Украина.
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