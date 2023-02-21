Байден звернувся до росіян: Захід не збирається нападати на народ РФ

Країни Заходу не мають жодних планів нападати на російський народ і знищувати його державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у Варшаві.

"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США та Європейські держави не прагнуть знищити Росію, а Захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити у мирі, вони не наші вороги. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - наголосив Байден.

Він нагадав, що глава Кремля може завершити цю війну проти України одним словом шляхом виведення своїх військ.

"Якщо РФ припинить агресію - припиниться війна. Якщо Україна перестане захищатися - це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе", - додав Байден.