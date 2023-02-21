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Байден встретился с Дудой в Варшаве (видео)

Фото: президент США Джо Байден и президент Польши Андрей Дуда (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Польшу. Он уже встретился с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского президента.

Лидеры государств встретились в президентском дворце в Варшаве.

Предварительно, у Байдена и Дуды запланирована встреча тет-а-тет, а после этого состоится пресс-конференция.

РБК-Украина сообщало, что вчера Байден прибыл в польский Перемышль.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что во время переговоров с Байденом Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов.

Отметим, что вчера президент США посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Все подробности исторического визита - читайте в материале РБК-Украина.

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Джозеф БайденПольшаАнджей Дуда