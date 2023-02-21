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В Польше заявили, что во время визита Байдена поднимут тему передачи Украине самолетов

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Варшава, Вторник 21 февраля 2023 09:59
В Польше заявили, что во время визита Байдена поднимут тему передачи Украине самолетов Фото: заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов во время переговоров с президентом США Байденом, который находится с визитом в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского в эфире Польского радио.

"Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", - сказал он.

Напомним, что после визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу, где встретится, в частности, с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит дальнейшую поддержку Украины.

Добавим, как недавно заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина получила от западных союзников почти все виды вооружений. Остались только истребители.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели и для передачи боевых самолетов Киеву.

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