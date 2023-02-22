Байден о приостановке участия России в ДСНВ: это большая ошибка

"Это большая ошибка", - заявил американский лидер, комментируя решение россиян приостановить действие последнего договора с США.

Также Байден принял участие в саммите стран Бухарестской девятки (Болгарии, Чехии, стран Балтии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии).

Он отметил, что все эти государства "знают лучше, чем кто-либо", что поставлено на кон в Украине.

"На кону не только Украина, но и свобода... Ситуация радикально изменилась, и мы должны убедиться, что мы изменим ее обратно", - добавил он.