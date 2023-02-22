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Байден про призупинення участі Росії в ДСНО: це велика помилка

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є великою помилкою.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста CBS News Сару Кук у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.

"Це велика помилка", - заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.

Також Байден взяв участь у саміті країн Бухарестської дев'ятки (Болгарії, Чехії, країн Балтії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини).

Він зазначив, що всі ці держави "знають краще, ніж будь-хто", що поставлено на кін в Україні.

"На кону не лише Україна, а й свобода... Ситуація радикально змінилася, і ми маємо переконатися, що ми змінимо її назад", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні заявив, що його країна припиняє участь у ДСНО.

Після цього вже сьогодні, 22 лютого, Держдума та Радфед РФ підтримали відповідну ініціативу.

Більш детально про таке рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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