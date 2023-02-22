Байден про призупинення участі Росії в ДСНО: це велика помилка

"Це велика помилка", - заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.

Також Байден взяв участь у саміті країн Бухарестської дев'ятки (Болгарії, Чехії, країн Балтії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини).

Він зазначив, що всі ці держави "знають краще, ніж будь-хто", що поставлено на кін в Україні.

"На кону не лише Україна, а й свобода... Ситуація радикально змінилася, і ми маємо переконатися, що ми змінимо її назад", - додав він.