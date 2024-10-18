Байден сделал заявление о войне в Украине: нас ждет очень тяжелая зима
Президент США Джо Байден предупредил, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена в Берлине.
Американский президент сделал соответствующее заявление в пятницу, 18 октября, во время прощального визита в Германию.
Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".
Также Байден осудил российского диктатора Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.
"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", - добавил Байден.
Визит Байдена в Германию
Напомним, что это последний визит Джо Байдена на посту президента США в Европу. В ноябре в США пройдут президентские выборы.
Байден должен был приехать в Германию на прошлой неделе с первым за 40 лет трехдневным визитом. Также он должен возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на авиабазе в Германии. Поездка была отменена из-за мощного урагана в США.
Вечером 17 октября Байден прилетел в Берлин, его визит продлится день. В Берлине он встретится с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
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