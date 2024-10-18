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Байден сделал заявление о войне в Украине: нас ждет очень тяжелая зима

Берлин, Пятница 18 октября 2024 13:33
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Байден сделал заявление о войне в Украине: нас ждет очень тяжелая зима Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден предупредил, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена в Берлине.

Американский президент сделал соответствующее заявление в пятницу, 18 октября, во время прощального визита в Германию.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Также Байден осудил российского диктатора Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.

"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", - добавил Байден.

Визит Байдена в Германию

Напомним, что это последний визит Джо Байдена на посту президента США в Европу. В ноябре в США пройдут президентские выборы.

Байден должен был приехать в Германию на прошлой неделе с первым за 40 лет трехдневным визитом. Также он должен возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на авиабазе в Германии. Поездка была отменена из-за мощного урагана в США.

Вечером 17 октября Байден прилетел в Берлин, его визит продлится день. В Берлине он встретится с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

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