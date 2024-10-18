Байден зробив заяву про війну в Україні: нас чекає дуже важка зима

Президент США Джо Байден попередив, що на Україну та партнерів чекає важка зима. Він закликав союзників продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена у Берліні.

Американський президент зробив відповідну заяву у п’ятницю, 18 жовтня, під час прощального візиту до Німеччини.

Він наголосив, що союзники по НАТО повинні "забезпечувати нашу підтримку... доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру".

Також Байден засудив російського диктатора Володимира Путіна за "жорстокий напад на Україну". За словами президента США, НАТО залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли.

"Нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати руки", - додав Байден.