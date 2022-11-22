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Байден сделает все возможное, чтобы Иран не получил ядерный заряд, - Белый дом

Фото: президент США Джо Байден (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент США Джо Байден обсудит все варианты действий по Ирану, чтобы не допустить получения этой страной ядерного заряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание L'Orient Today.

Об этом во вторник, 22 ноября, на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его попросили прокомментировать появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте в Фордо, задействовав для этого каскад центрифуг IR-6.

"Мы видели эту информацию, но я не буду прибегать к каким-либо независимым проверкам или подтверждениям", - заявил на это Кирби.

Однако он заверил, что Администрация президента США намерена гарантировать, что будут задействованы все варианты, доступные президенту.

"И они есть. Без сомнения, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия", - добавил Кирби.

Недавно РБК-Украина сообщало, что США начнут "оборонительные действия", если Северная Корея не прекратит ядерные учения.

Напомним, что президент Джо Байден впервые встретился с Си Цзиньпином с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали. Среди прочего, во время этой встречи Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.

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Джозеф Байден