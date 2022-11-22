Байден зробить усе можливе, аби Іран не одержав ядерного заряду, - Білий дім

Про це у вівторок, 22 листопада, на регулярному брифінгу для журналістів заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Його попросили прокоментувати повідомлення, які з'явилися в іранських ЗМІ, про те, що Тегеран приступив до збагачення урану до 60% на ядерному об'єкті в Фордо, задіявши для цього каскад центрифуг IR-6.

"Ми бачили цю інформацію, але я не вдаватимуся до будь-яких незалежних перевірок чи підтверджень", - заявив на це Кірбі.

Проте він запевнив, що Адміністрація президента США має намір гарантувати, що будуть задіяні всі варіанти, доступні президенту.

"І вони є. Без сумніву, ми не змінили нашу позицію щодо того, що ми не дозволимо Ірану досягти потенціалу для створення ядерної зброї", - додав Кірбі.