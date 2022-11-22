Байден зробить усе можливе, аби Іран не одержав ядерного заряду, - Білий дім

Президент США Джо Байден обміркує всі варіанти дій щодо Ірану, аби не допустити отримання цією країною ядерного заряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання L'Orient Today.
Про це у вівторок, 22 листопада, на регулярному брифінгу для журналістів заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Його попросили прокоментувати повідомлення, які з'явилися в іранських ЗМІ, про те, що Тегеран приступив до збагачення урану до 60% на ядерному об'єкті в Фордо, задіявши для цього каскад центрифуг IR-6.
"Ми бачили цю інформацію, але я не вдаватимуся до будь-яких незалежних перевірок чи підтверджень", - заявив на це Кірбі.
Проте він запевнив, що Адміністрація президента США має намір гарантувати, що будуть задіяні всі варіанти, доступні президенту.
"І вони є. Без сумніву, ми не змінили нашу позицію щодо того, що ми не дозволимо Ірану досягти потенціалу для створення ядерної зброї", - додав Кірбі.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що США почнуть "оборонні дії", якщо Північна Корея не припинить ядерні навчання.
Нагадаємо, що президент Джо Байден вперше зустрівся з Сі Цзіньпіном з моменту вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі. Серед іншого, під час цієї зустрічі Сі Цзіньпін заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни.
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