Байден чекає на можливість знову відвідати Україну, - Єрмак

Президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що чекає на можливість знову відвідати Україну. Американський лідер у всьому підтримує Україну.
Про це у Facebook повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає на можливість знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", - заявив Єрмак за підсумками розмови президентів США і України.
Зазначимо, останнім президентом США, який відвідував Україну, був Джордж Буш-молодший. Його візит відбувся навесні 2008 року.
Джо Байден востаннє відвідував Україну на початку 2017 року, коли був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запросив Байдена до України на святкування тридцятої річниці Незалежності і для участі в саміті Кримської платформи.
Сьогодні президенти обох країн провели першу телефонну розмову. Американський лідер підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.
Байден виступив за активізацію стратегічного партнерства з Києвом у боротьбі з корупцією та реалізації реформ на підставі спільних демократичних цінностей. При цьому реформи названі центральним елементом надій України на вступ до НАТО.