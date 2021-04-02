RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден чекає на можливість знову відвідати Україну, - Єрмак

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що чекає на можливість знову відвідати Україну. Американський лідер у всьому підтримує Україну.

Про це у Facebook повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає на можливість знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", - заявив Єрмак за підсумками розмови президентів США і України.

Зазначимо, останнім президентом США, який відвідував Україну, був Джордж Буш-молодший. Його візит відбувся навесні 2008 року.

Джо Байден востаннє відвідував Україну на початку 2017 року, коли був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запросив Байдена до України на святкування тридцятої річниці Незалежності і для участі в саміті Кримської платформи.

Сьогодні президенти обох країн провели першу телефонну розмову. Американський лідер підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Байден виступив за активізацію стратегічного партнерства з Києвом у боротьбі з корупцією та реалізації реформ на підставі спільних демократичних цінностей. При цьому реформи названі центральним елементом надій України на вступ до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф Байденвизит
Читайте також
Зеленський про розмову з Байденом: ми стоїмо пліч-о-пліч
Прогноз погоди