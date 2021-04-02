Байден чекає на можливість знову відвідати Україну, - Єрмак

Президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що чекає на можливість знову відвідати Україну. Американський лідер у всьому підтримує Україну.

Про це у Facebook повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає на можливість знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", - заявив Єрмак за підсумками розмови президентів США і України.

Зазначимо, останнім президентом США, який відвідував Україну, був Джордж Буш-молодший. Його візит відбувся навесні 2008 року.

Джо Байден востаннє відвідував Україну на початку 2017 року, коли був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.