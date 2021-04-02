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Байден ждет возможности снова посетить Украину, - Ермак

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что ждет возможности снова посетить Украину. Американский лидер во всем поддерживает Украину.

Об этом в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - заявил Ермак по итогам разговора президентов США и Украины.

Отметим, последним президентом США, который посещал Украину, был Джордж Буш-младший. Его визит состоялся весной 2008 года.

Джо Байден в последний раз посещал Украину в начале 2017 года, когда был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование тридцатой годовщины Независимости и для участия в саммите Крымской платформы.

Сегодня президенты обеих стран провели первый телефонный разговор. Американский лидер подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Байден выступил за активизацию стратегического партнерства с Киевом в борьбе с коррупцией и реализации реформ на основании общих демократических ценностей. При этом реформы названы центральным элементом надежд Украины на вступление в НАТО.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байденвизит
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