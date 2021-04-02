Байден ждет возможности снова посетить Украину, - Ермак

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - заявил Ермак по итогам разговора президентов США и Украины.

Отметим, последним президентом США, который посещал Украину, был Джордж Буш-младший. Его визит состоялся весной 2008 года.

Джо Байден в последний раз посещал Украину в начале 2017 года, когда был вице-президентом в администрации Барака Обамы.