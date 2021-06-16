Мене це влаштувало: Путін заявив, що Байден пояснив слова про "вбивцю"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Джо Байден пояснив свої слова про те, що вважає його вбивцею. Після цієї заяви, як розповів Путін, між ним і Байденом відбулася телефонна розмова.
Про це говорилося на прес-конференції Путіна після зустрічі з Байденом у Женеві.
"Після цього президент Байден мені подзвонив, ми порозумілися, мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися, ми зустрілися. Розмова була конструктивна", - сказав він.
Путін зазначив, що схоже питання було поставлено і попередньому президенту США Дональду Трампу, але він тоді ухилився від відповіді.
"Що стосується різного роду звинувачень, то згадайте, його попередник, йому поставили таке ж питання, але він ухилився. Чинний президент США вирішив відповісти таким ось чином. Його відповідь відрізнялася від відповіді пана Трампа", - додав він.
Нагадаємо, Путін також повідомив, що Росія та США домовилися про взаємне повернення послів у Москву та Вашингтон. Посли були відкликані з країн після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.