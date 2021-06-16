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Мене це влаштувало: Путін заявив, що Байден пояснив слова про "вбивцю"

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Женева, Середа 16 червня 2021 19:17
Мене це влаштувало: Путін заявив, що Байден пояснив слова про "вбивцю" Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Джо Байден пояснив свої слова про те, що вважає його вбивцею. Після цієї заяви, як розповів Путін, між ним і Байденом відбулася телефонна розмова.

Про це говорилося на прес-конференції Путіна після зустрічі з Байденом у Женеві.

"Після цього президент Байден мені подзвонив, ми порозумілися, мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися, ми зустрілися. Розмова була конструктивна", - сказав він.

Путін зазначив, що схоже питання було поставлено і попередньому президенту США Дональду Трампу, але він тоді ухилився від відповіді.

"Що стосується різного роду звинувачень, то згадайте, його попередник, йому поставили таке ж питання, але він ухилився. Чинний президент США вирішив відповісти таким ось чином. Його відповідь відрізнялася від відповіді пана Трампа", - додав він.

Нагадаємо, Путін також повідомив, що Росія та США домовилися про взаємне повернення послів у Москву та Вашингтон. Посли були відкликані з країн після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.

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