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Байден заявил, что он остановил Путина

Суббота 06 июля 2024 21:02
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Байден заявил, что он остановил Путина Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, кто остановил российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, сможет ли эффективно работать в течение следующих четырех лет.

"Все, что я делаю. Вы знаете, что я не только провожу кампанию, я управляю миром... Джордж, я тот, кто создал НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина", - сказал Байден.

На вопрос ведущего, не хотел бы он пройти независимую медицинскую экспертизу, которая включала бы неврологические когнитивные тесты, действующий президент США ответил, что "каждый день" проходит когнитивный тест.

Напомним, что согласно информации Bloomberg, Джо Байден уменьшает разрыв с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах. Так, Трампа поддерживают 47% американцев, тогда как Байдена 45% даже несмотря на поражение на дебатах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Белом доме работают над организацией встречи Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она может состояться уже в ближайшее время в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

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