Байден заявив, що він зупинив Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, хто зупинив російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи зможе ефективно працювати протягом наступних чотирьох років.

"Все, що я роблю. Ви знаєте, що я не тільки проводжу кампанію, я керую світом... Джордже, я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", - сказав Байден.

На питання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежну медичну експертизу, яка включала б неврологічні когнітивні тести, президент США відповів, що "щодня" проходить когнітивний тест.