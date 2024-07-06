ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден заявив, що він зупинив Путіна

Субота 06 липня 2024 21:02
UA EN RU
Байден заявив, що він зупинив Путіна Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, хто зупинив російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи зможе ефективно працювати протягом наступних чотирьох років.

"Все, що я роблю. Ви знаєте, що я не тільки проводжу кампанію, я керую світом... Джордже, я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", - сказав Байден.

На питання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежну медичну експертизу, яка включала б неврологічні когнітивні тести, президент США відповів, що "щодня" проходить когнітивний тест.

Нагадаємо, що згідно з інформацією Bloomberg, Джо Байден зменшує розрив із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах. Так, Трампа підтримують 47% американців, тоді як Байдена 45% навіть попри поразку на дебатах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі працюють над організацією зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Вона може відбутися найближчим часом у рамках саміту НАТО у Вашингтоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
DAILY
"Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу
Марина Григоренкоспеціально для РБК-Україна "Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу