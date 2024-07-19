У Байдена опровергли, что президент США может сняться с выборов

Президент США Джо Байден не планирует прекращать свое участие в предвыборной гонке. Он хочет победить своего конкурента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSNBC и NBC News .

Официальные заявления кампании Байдена

Глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон опровергла слухи в СМИ о том, что президент США может в ближайшее время снять свою кандидатуру на выборах.

"Безусловно, президент остается в гонке", - подчеркнула она.

По словам главы предвыборной кампании Байдена, сейчас президент "сильнее, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".

Она заверила, что Байден - "лучший человек, который может противостоять Трампу".

При этом О'Мэлли Диллон признала "незначительное" снижение поддержки Байдена в последние недели. Но, по ее словам, избиратели не переходят от Байдена к Трампу.

Один из участников кампании Байдена Дэн Каннинен также утверждает, что Байден не потерял поддержку избирателей.

"Хотя избиратели постоянно упоминают возраст президента Байдена, наши целевые избиратели - как те, кто повторно участвует в выборах, так и те, кто действительно колеблется, - все еще планируют голосовать за него, что дает понять, что дебаты не повредили поддержке среди избирателей, которые будут решать эти выборы", - добавил он.

По словам Каннинена, что сейчас есть много работы для того, чтобы одержать победу на выборах в ноябре. Но он заверил, что Байден - единственный кандидат от демократов и альтернативы нет.

Слухи в СМИ

В то же время NBC News со ссылкой на источники пишет, что члены семьи Байдена обсуждали, как может выглядеть его снятие с выборов.

Собеседники издания уточняли, что главным предметом обсуждений было влияние кампании на здоровье Байдена, его семью и стабильность в стране.

Но пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс опроверг такие слухи.

"Этого не происходит, и точка. Люди, делающие такие заявления, не говорят от имени его семьи или его команды - и им докажут, что они ошибаются. Сохраняйте веру", - добавил он.