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Помпео викликали в Конгрес США на слухання щодо змови Росії з талібами

Новини » В світі     07.07.2020 - 02:13
Помпео викликали в Конгрес США на слухання щодо змови Росії з талібами
Фото: Майк Помпео (flickr.com-gageskidmore)

За даними NYT, Трамп ще в березні 2020 року знав про підкуп РФ талібів для вбивства військових США

Палата представників Конгресу США офіційно викликала держсекретаря Майкла Помпео на слухання щодо інформації про підкуп Росією талібів для вбивства американських військових в Афганістані. Крім Помпео на слухання викликали колишнього директора ЦРУ Майкла Морелла.

Про це йдеться в офіційному повідомленні про слухання, оприлюдненому комітетом у міжнародних справах Палати представників США.

Зазначається, що, що можуть бути викликані додаткові свідки.

Слухання на тему: "Винагорода Росії за (вбивства, - ред.) американських військових: Чому адміністрація залишила це без відповіді?" призначені на четвер, 9 липня.

Поки що невідомо, чи підтвердили запрошені посадовці свою участь.

Нагадаємо, газета The New York Times раніше опублікувала інформацію пре те, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані. Це було здійснено у період переговорів про мирне врегулювання афганського конфлікту.

Також у газеті стверджують, що інформацію розвідки Трампу надали ще в березні 2020 року, однак він тоді ще не вирішив як слід реагувати.

Трамп назвав публікацію NYT про винагороди бойовикам "Талібану" від Росії "черговим вкиданням".

Раніше сенатори-демократи написали відкритий лист і закликали Держсекретаря Майкла Помпео і міністра оборони Марка Еспера дати роз'яснення реакції уряду на цю інформацію.

Крім того, керівники розвідслужб США готуються надати доповідь про те, як Головне управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) таємно пропонувало талібам винагороду за знищення американських військовослужбовців в Афганістані.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Конгресс СШАМайк Помпео
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