США перевіряють, чи пов'язана з Росією кібератака на найбільший трубопровід

Влада США вважає, що за кібератакою на оператора паливних трубопроводів Colonial Pipeline стояло хакерське угруповання Dark Side. Спецслужби стежать за ним з минулого року.

На даний момент розвідувальне співтовариство прагне встановити, чи пов'язане угруповання з будь-якою іноземною державою, зокрема, з Росією.

За словами Нойбергер, ФБР стежить за цим угрупованням, як мінімум, з жовтня 2020 року.

Як зазначила радник президента з питань внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендалл, Colonial Pipeline заявляє, що не зазнала серйозного збитку в результаті дій кіберзлочинців і планує повернути мережу в робочий стан відносно швидко.

Вона також заявила, що адміністрація вживає заходів для підготовки до різних позаштатних ситуацій.