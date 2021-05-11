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США перевіряють, чи пов'язана з Росією кібератака на найбільший трубопровід

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 11 травня 2021 00:38
США перевіряють, чи пов'язана з Росією кібератака на найбільший трубопровід Фото: США підозрюють Росію в причетності до кібератаки (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Влада США вважає, що за кібератакою на оператора паливних трубопроводів Colonial Pipeline стояло хакерське угруповання Dark Side. Спецслужби стежать за ним з минулого року.

Про це розповіла радник з питань кібербезпеки Енн Нойбергер, передає FCW.

На даний момент розвідувальне співтовариство прагне встановити, чи пов'язане угруповання з будь-якою іноземною державою, зокрема, з Росією.

За словами Нойбергер, ФБР стежить за цим угрупованням, як мінімум, з жовтня 2020 року.

Як зазначила радник президента з питань внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендалл, Colonial Pipeline заявляє, що не зазнала серйозного збитку в результаті дій кіберзлочинців і планує повернути мережу в робочий стан відносно швидко.

Вона також заявила, що адміністрація вживає заходів для підготовки до різних позаштатних ситуацій.

Нагадаємо, за інформацією американського каналу CNN, атаку на найбільший трубопровід США здійснили хакери з Росії.

У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

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