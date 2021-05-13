Трубопровід Colonial Pipeline в США відновив роботу після кібератаки
У США відновив роботу трубопровід компанії Colonial Pipeline. Він зупиняв свою роботу після кібератаки.
Про це повідомили в компанії.
Уточнюється, що на повернення до роботи в стандартному режимі буде потрібно кілька днів.
На початку тижня в компанії обіцяли, що роботу трубопроводу буде відновлена до кінця тижня.
Latest Update - Colonial Pipeline Return to Service: https://t.co/WkosDxQ0CV pic.twitter.com/mWTuJBVHVM— Colonial Pipeline (@Colpipe) May 12, 2021
Нагадаємо, в США через кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива. В роботі трубопроводу стався збій.
У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.